Автомобіль пропонується у чотирьох комплектаціях та з двома варіантами двигунів.

Офіційний імпортер Opel оголосив попередні замовлення та ціни на новинку – хетчбек Astra.

Для українського ринку доступні дві комплектації та два двигуни.

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Версія Еdition базова для Astra – у ній передбачено системи ABS і ESP, круїз-контроль, утримання в смузі руху, розпізнавання дорожніх знаків та обмеження швидкості. Також є пакет допомоги при паркуванні, який складається з передніх та задніх датчиків, LED-освітлення. У салоні – повністю цифрова панель Opel Pure Panel, яка складається з двох 10 дюймових екранів, клімат-контроль, який винесений окремим блоком керування під мультимедіа.

Ціна Нового Opel Astra в комплектації Edition з бензиновим двигуном 1,2 PureTech 130 8-АКПП стартує від 999 900 грн. Вартість Opel Astra в комплектації Edition з дизельним двигуном 1,5 BlueHDi 130 S&S 8-АКПП починається з позначки в 1 045 600 грн.

Наступна комплектація Elegance має адаптивний круїз-контроль, двозонний клімат-контроль, відкидний підлокітник для задніх пасажирів і тд. Серед додаткових платних опцій – сидіння з сертифікацією AGR та електрорегулюванням, матричне світло Intelli-Lux LED® Pixel, активна система утримання автомобіля в смузі руху.

Opel Astra в комплектації Elegance із двигуном 1,2 PureTech 130 8-АКПП буде коштувати 1 093 000 грн, а з дизелем – від 1 138 100 грн.

Про бренд OPEL

Opel – один із найбільших європейських виробників автомобілів. Компанія була заснована в 1862 Адамом Опелем в Рюссельсхаймі, Німеччина, а з 1899 Opel почав виробляти автомобілі. З 2017 року німецька марка входить до Групи PSA (згодом – Stellantis). Разом з британською дочірньою маркою Vauxhall компанія представлена у більш ніж 60 країнах світу, що продають понад мільйон автомобілів. З 2019 року інтереси бренду в Україні представляє компанія «Пежо Сітроен Україна», офіційне представництво Stellantis.