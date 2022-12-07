Автомобиль предлагается в четырех комплектациях и с двумя вариантами двигателей.

Официальный импортер Opel объявил предварительные заказы и цены на новинку – хэтчбек Astra. Для украинского рынка доступны две комплектации и два двигателя.

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Версия Edition базовая для Astra – в ней предусмотрены системы ABS и ESP, круиз-контроль, удержание в полосе движения, распознавание дорожных знаков и ограничение скорости. Также есть пакет помощи при парковке, состоящий из передних и задних датчиков, LED освещения. В салоне – полностью цифровая панель Opel Pure Panel, состоящая из двух 10 дюймовых экранов, климат-контроль, вынесенный отдельным блоком управления под мультимедиа.

Цена нового Opel Astra в комплектации Edition с бензиновым двигателем 1,2 PureTech 130 8-АКПП стартует от 999 900 грн. Стоимость Opel Astra в комплектации Edition с дизельным двигателем 1,5 BlueHDi 130 S&S 8-АКПП начинается с отметки в 1045600 грн.

Следующая комплектация Elegance имеет адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подлокотник откидной для задних пассажиров и тд. Среди дополнительных платных опций – сиденья с сертификацией AGR и электрорегулировкой, матричный свет Intelli-Lux LED Pixel, активная система удержания автомобиля в полосе движения.

Opel Astra в комплектации Elegance с двигателем 1,2 PureTech 130 8-АКПП будет стоить 1093000 грн, а с дизелем – от 1138100 грн.

О бренде OPEL

Opel – один из крупнейших европейских производителей автомобилей. Компания была основана в 1862 году Адамом Опелем в Рюссельсхайме, Германия, а с 1899 года Opel начал производить автомобили. С 2017 года немецкая марка входит в Группу PSA (впоследствии – Stellantis). Вместе с британской дочерней маркой Vauxhall компания представлена в более чем 60 странах мира, продающих более миллиона автомобилей. С 2019 года интересы бренда в Украине представляет компания “Пежо Ситроен Украина”, официальное представительство Stellantis.