В 2023 году концерн Stellantis привезет в Украину новинки от Citroen, Opel, Peugeot и DS.

Peugeot

В 2023 году Peugeot представит для украинского рынка сразу две модели. Первым появится технологический фастбек Peugeot 408.

Весной французы также привезут хэтчбек Peugeot 308. Это первая модель с новым логотипом бренда. Всеобщая оптимизация архитектуры позволила добиться увеличения внутреннего пространства, а также подчеркнула индивидуальность и динамичность автомобиля.

Также интересно сколько автомобилей продал концерн Stellantis в Украине.

Opel

Цены и комплектации нового Opel Astra были раскрыты еще в конце 2022 года, и теперь новинка по пути в Украину. Новый Opel Astra является «визитной карточкой» бренда с радиаторной решеткой Opel Vizor.

Еще одним представителем немецкого бренда, который летом 2023 г. появится на украинском рынке, является многофункциональный фургон Opel Movano. Машина предлагает широкий выбор кузовов и версий.

Citroen

Новый фастбек С4 Х предлагает альтернативу привычным моделям хэтчбеков и кроссоверов в сочетании с оригинальным кросс-купе дизайном. C4 X имеет до 20 усовершенствованных систем помощи водителю, один из трех силовых агрегатов.

DS Automobiles

Французский премиум-бренд в новом году представит кроссоверы DS 3 и DS 7.



Среди модификаций DS 3 – 100% электрическая версия DS 3 E-Tense. Стандартно бортовое зарядное устройство от скоростной зарядки может потреблять 100 кВт постоянного тока, что позволяет зарядить батарею от 20 до 80% всего за 25 минут.





Новый DS 7 также со старта будет предлагаться и в полностью электрической версии DS 7 E-Tense. Новинка получила более выразительную световую подпись, систему амортизации, управляемую с помощью камер и инфракрасную камеру.

Новинки от DS прибудут на украинский рынок осенью 2023 года.