Новинка отримала більш ефектну та динамічну передню частину, оновлену гаму версій, запропонувала нові технології та електродвигун.

На початку Паризького тижня моди DS Automobiles представив новий DS 3. Тепер новинка готова розкрити подробиці своїх комплектацій для українського ринку.

Оновлення DS 3 почали відповідати новій мові дизайну лінійки DS Automobiles – решітка радіатора стала ширшою та тепер прикрашена чорними або хромованими діамантовими наконечниками. Крила DS WINGS змінені, щоб поєднати решітку радіатора та фари.

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Нові матричні фари VISION з інтелектуальним керуванням і автоматичним дальнім світлом тепер стандартні для кожної версії та створюють більш динамічний дизайн. Денні ходові вогні оснащені двома світлодіодними лініями, розташованими вертикально з обох боків передньої частини для виразного та розширеного підпису відповідно до останньої мови дизайну DS Automobiles.

DS 3 отримав нові диски з іншим дизайном у розмірах 17 і 18 дюймів, вони розділені за різними темами та кольорами.

Оздоблення салону DS Inspiration «Performance Line» демонструє унікальність кокпітів DS Automobiles за допомогою чорною алькантари, алюмінієвих вставок в салоні, сірої стелі та емблеми «Performance Line» зовні та в салоні.

Новий 10,3-дюймовий центральний екран – відтепер стандартна комплектація з вбудованою інформаційно-розважальною системою DS IRIS SYSTEM. Для водія – 7-дюймовий цифровий кластер, який виводить тільки важливу та необхідну інформацію.

DS 3 E-TENSE отримав абсолютно новий електродвигун, редуктор і новий акумулятор для збільшення потужності та запасу ходу. Новий гібридний синхронний двигун (HSM) пропонує 115 кВт (156 кінських сил) потужності та 260 Нм крутного моменту при напрузі 400 Вольт. Нова батарея ємністю 54 кВт-год має температурний контроль за допомогою циркуляції рідини та теплового насоса, який забезпечує швидку зарядку, кращий радіус дії та збільшений термін служби.

Стандартно бортовий зарядний пристрій від швидкісної зарядки може споживати 100 кВт постійного струму, що дозволяє зарядити батарею від 20 до 80% всього за 25 хвилин, або ж при змінному струмові ця цифра складає 11 кВт, і зарядка від 0 до 100% виконується всього за 5 годин.

Новий DS 3 також має у своїй лінійці дизельний двигун 1,5 BlueHDi потужністю 130 кінських сил та обертовим моментом 300 Нм. Даний двигун працює в парі з 8-ступеневою автоматичною коробкою передач, що дозволяє витрачати лише 5,1 л на 100 км в змішаному циклі.



Для українського ринку у DS 3 доступні добре оснащені комплектації. Серед них – заряджена версія Performance Line з двома варіантами силових агрегатів – дизельним чи електричним.

За безпеку в Новому DS 3 E-Tense відповідає розширений пакет «Безпека» з функцією DS DRIVE ASSIST, який пропонує наступне: адаптивний круїз-контроль з функцією повної зупинки “Stop&Go”, система попередження про зіткнення та екстрене гальмування, система утримання в смузі руху, контроль «сліпих зон», система розпізнавання дорожніх знаків з можливістю адаптації швидкості.