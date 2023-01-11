Новинка получила более эффектную и динамичную переднюю часть, обновленную гамму версий, предложила новые технологии и электродвигатель.

В начале Парижской недели моды DS Automobiles представил новый DS 3. Теперь новинка готова раскрыть подробности своих комплектаций для украинского рынка.

Обновления DS 3 начали соответствовать новому языку дизайна линейки DS Automobiles – радиаторная решетка стала шире и теперь украшена черными или хромированными бриллиантовыми наконечниками. Крылья DS WINGS изменены, чтобы соединить решетку радиатора и фары.

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Новые матричные фары VISION с интеллектуальным управлением и автоматическим дальним светом теперь стандартны для каждой версии и создают более динамичный дизайн. Новые дневные ходовые огни оснащены двумя светодиодными линиями, расположенными вертикально по обе стороны передней части для выразительной и расширенной подписи в соответствии с последним языком дизайна DS Automobiles.

Новый DS 3 получил новые диски с другим дизайном в размерах 17 и 18 дюймов, они разделены по разным темам и цветам.

Отделка салона DS Inspiration Performance Line демонстрирует уникальность кокпитов DS Automobiles с помощью черной алькантары, алюминиевых вставок в салоне, серого потолка и эмблемы Performance Line снаружи и в салоне.

10,3-дюймовый центральный экран – стандартная комплектация со встроенной информационно-развлекательной системой DS IRIS SYSTEM. Для водителя – 7-дюймовый цифровой кластер, выводящий только важную и необходимую информацию.

DS 3 E-TENSE получил совершенно новый электродвигатель, редуктор и новый аккумулятор для увеличения мощности и запаса хода. Гибридный синхронный двигатель (HSM) предлагает 115 кВт (156 лошадиных сил) мощности и 260 Нм крутящего момента при напряжении 400 Вольт. Новая батарея емкостью 54 кВт-ч имеет температурный контроль с помощью циркуляции жидкости и теплового насоса, обеспечивающего быструю зарядку, лучший радиус действия и увеличенный срок службы.

Стандартно бортовое зарядное устройство от скоростной зарядки может потреблять 100 кВт постоянного тока, что позволяет зарядить батарею от 20 до 80% всего за 25 минут, или при переменном токе эта цифра составляет 11 кВт, и зарядка от 0 до 100% выполняется всего за 5 часов.

Новый DS 3 также имеет в своей линейке дизельный двигатель 1,5 BlueHDi мощностью 130 лошадиных сил и крутящим моментом 300 Нм. Данный двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, позволяющей тратить всего 5,1 л на 100 км в смешанном цикле.



Для украинского рынка у DS 3 доступны хорошо оснащенные комплектации. Среди них – заряженная версия Performance Line с двумя вариантами силовых агрегатов – дизельным или электрическим.

За безопасность в Новом DS 3 E-Tense отвечает расширенный пакет «Безопасность» с функцией DS DRIVE ASSIST, который предлагает следующее: адаптивный круиз-контроль с функцией полной остановки Stop&Go, система предупреждения о столкновении и экстренное торможение, система удержания в полосе движения, контроль слепых зон, система распознавания дорожных знаков с возможностью адаптации скорости.