За підсумками 2022 року Stellantis Україна контролює 6,84% автомобільного ринку України з показником проданих 3 тисяч автомобілів.

Ринок нових легкових автомобілів в Україні у 2022 році знизився на 62% в порівнянні з минулим роком – реалізовано 44,3 тис. нових автомобілів (40 тис. легкових та 4,3 тис. легких комерційних).

За підсумками 2022 року Stellantis Україна (Бренди Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles) контролює 6,84% автомобільного ринку України – сумарний продаж автомобілів сягає понад 3 тис. одиниць.

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Продажі брендів

За підсумками року Citroen увійшов у ТОП-10 брендів з часткою ринку 2,87% Бренд реалізував 1274 автомобілів, причому більше половини припадає саме на комерційні автомобілі. Це дало змогу посісти другу позицію за результатами продажів LCV-автомобілів. Berlingo та Jumper стають безумовними лідерами у своїх сегментах займаючи частки 45,78% та 32,11% відповідно.

Бренд DS Automobiles наростив частку ринку, яка тепер становить 0,14%, результат – 62 проданих автомобіля.

Бренд OPEL у 2022 році показав результат в 453 проданих автомобілів та частку ринку 1,02%. Новинка OPEL Mokka за підсумками 2022 знайшла 264 покупців, що дало змогу зайняти 4,56% частки найпопулярнішого сегменту B-SUV.

Нарешті, під брендом Peugeot реалізовано 1248 автомобілів, що дало змогу зайняти 11 позицію в загальному рейтингу з часткою ринку 2,81%. Хороші результати продажів показали всі ключові бестселери: седан 301 (продано 398 автомобілів), кросовер 2008 (продано 262 автомобілів) та 3008 (продано майже 158 автомобілів).

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Дилерська мережа

Починаючи з початку року, представництво концерну STELLANTIS в Україні відкрило 8 нових дилерських центрів PEUGEOT, CITROEN та OPEL у 5 містах України: Київ, Харків, Дніпро, Суми та Чернігів.

Протягом 2022 року було відкрито ще 5 сервісних партнерів, що розширило географію покриття в Україні.

Найбільшим досягненням у роботі дилерської мережі є те, що після 11-місячної окупації офіційний дилер PEUGEOT та CITROEN у місті-герої Херсон відновив свою повноцінну роботу.

Соціальна відповідальність

З початку березня представництво концерну STELLANTIS запустило програму безкоштовного сервісного обслуговування і ремонту автомобілів, що належать державним та комунальним установам нашої країни. За одинадцять місяців дії програми було безплатно відремонтовано майже 1500 автомобілів.