По итогам 2022 года Stellantis Украина контролирует 6,84% автомобильного рынка Украины с показателем проданных 3 тысяч автомобилей.

Рынок новых легковых автомобилей в Украине в 2022 году снизился на 62% по сравнению с прошлым годом – реализовано 44,3 тыс. новых автомобилей (40 тыс. легковых и 4,3 тыс. легких коммерческих).

По итогам 2022 года Stellantis Украина (Бренды Peugeot, Citroen, Opel, DS Automobiles) контролирует 6,84% автомобильного рынка Украины – суммарная продажа автомобилей составляет более 3 тыс. единиц.

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Продажа брендов

По итогам года Citroen вошел в ТОП-10 брендов с долей рынка 2,87%. Бренд реализовал 1274 автомобилей, причем больше половины приходится именно на коммерческие автомобили. Это позволило занять вторую позицию по результатам продаж LCV-автомобилей. Berlingo и Jumper становятся безусловными лидерами в своих сегментах, занимая доли 45,78% и 32,11% соответственно.

Бренд DS Automobiles нарастил долю рынка, которая теперь составляет 0,14%, результат – 62 проданных автомобиля.

Бренд OPEL в 2022 году показал результат в 453 проданных автомобилях и долю рынка 1,02%. Новинка OPEL Mokka по итогам 2022 года нашла 264 покупателей, что позволило занять 4,56% доли самого популярного сегмента B-SUV.

Наконец, под брендом Peugeot реализовано 1248 автомобилей, что позволило занять 11-ю позицию в общем рейтинге с долей рынка 2,81%. Хорошие результаты продаж показали все ключевые бестселлеры: седан 301 (продано 398 автомобилей), кроссовер 2008 (продано 262 автомобилей) и 3008 (продано почти 158 автомобилей).

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Дилерская сеть

Начиная с начала года представительство концерна STELLANTIS в Украине открыло 8 новых дилерских центров PEUGEOT, CITROEN и OPEL в 5 городах Украины: Киев, Харьков, Днепр, Сумы и Чернигов.

В 2022 году было открыто еще 5 сервисных партнеров, что расширило географию покрытия в Украине.

Наибольшим достижением в работе дилерской сети стало то, что после 11-месячной оккупации официальный дилер PEUGEOT и CITROEN в городе-герое Херсон возобновил свою полноценную работу.

Социальная ответственность

С начала марта представительство концерна STELLANTIS запустило программу бесплатного сервисного обслуживания и ремонта автомобилей, принадлежащих государственным и коммунальным учреждениям нашей страны. За одиннадцать месяцев действия программы было бесплатно отремонтировано около 1500 автомобилей.