Изменение планов переноса выпуска модели Explorer EV на лето 2024 года вызвано новыми требованиями Евросоюза к обязательным экологически чистым аккумуляторным технологиям.

Ранее Ford на презентации пообещал начать поставки Explorer EV 2024 в Европу осенью 2023 года. Теперь эта дата переносится как минимум на шесть месяцев – до лета 2024 года – из-за новых европейских технических стандартов аккумуляторов.

Новые правила более строго регулируют производство больших батарей – они гарантированно должны быть изготовлены в соответствии с требованиями более легкой переработки, а процесс их выпуска теперь должен тщательнее проверяться природоохранными органами. Ford с этим согласился, поскольку такие стандарты Евросоюза "соответствуют нашей внутренней философии поставок высококачественных и безопасных автомобилей нашим клиентам по всему миру".

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Напомним, еще в июне при открытии своего первого завода с нейтральным выбросом углерода Ford в Кельне (Германия) было заявлено, что инвестиции в размере двух миллиардов долларов оправданы. Предприятие будет производить в Европе ежегодно более 250 000 электромобилей уже к 2026 году.

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"Открытие Кельнского центра электромобилей является началом нового поколения чистого производства электромобилей в Европе. Теперь это предприятие станет одним из самых эффективных и экологически ответственных заводов по всей отрасли", - сказал тогда исполнительный председатель Ford Билл Форд.

Explorer EV уже готов к серийному производству, но теперь ему нужны аккумуляторные батареи европейского стандарта. Фото: Ford

Новое производство направлено на выпуск только электромобилей, начиная с нового европейского Explorer. Теперь производитель вынужден корректировать график производства из-за несоответствия планов электромобилей в Европе и США: европейские стандарты пошли на шаг вперед от американских.