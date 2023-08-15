Зміна планів щодо перенесення випуску моделі Explorer EV на літо 2024 року викликана новими вимогами Євросоюзу до обов’язкових екологічно чистих акумуляторних технологій.

Раніше Ford на презентації пообіцяв розпочати постачання Explorer EV 2024 в Європу восени 2023 року. Тепер ця дата переноситься щонайменше на шість місяців – до літа 2024 року – через нові європейські технічні стандарти акумуляторів.

Нові правила більш суворо регулюють виробництво великих батарей – вони гарантовано мають бути виготовленими відповідно до вимог легшої переробки, а процес їх випуску тепер ретельніше перевірятиметься природоохоронними органами. Ford з цим погодився, оскільки такі стандарти Євросоюзу "відповідають нашій внутрішній філософії постачання високоякісних і безпечних автомобілів нашим клієнтам у всьому світі".

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Нагадаємо, ще у червні при відкритті свого першого заводу з нейтральним викидом вуглецю Ford у Кельні (Німеччина), було заявлено, що інвестиції у розмірі два мільярди доларів виправдані. Підприємство вироблятиме у Європі щороку понад 250 000 електромобілів вже до 2026 року.

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"Відкриття Кельнського центру електромобілів є початком нового покоління чистого виробництва електромобілів у Європі. Тепер це підприємство стане одним із найефективніших і екологічно відповідальних заводів у всій галузі",— сказав тоді виконавчий голова Ford Білл Форд.

Explorer EV вже готовий до серійного виробництва, але йому тепер потрібні акумуляторні батареї європейського стандарту. Фото: Ford

Нове виробництво спрямоване на випуск лише електромобілів, починаючи з нового європейського Explorer. Тепер виробник змушений коригувати графік виробництва через невідповідність планів щодо електромобілів у Європі та США: європейські стандарти пішли на крок вперед від американських.