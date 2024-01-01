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Европейский производитель аккумуляторов для электромобилей обанкротился

Шведский Northvolt больше не конкурент азиатским производителям аккумуляторных батарей. Компания банкротится.
Northvolt подал заявку на банкротство - Auto24
Евгений Гудущан
logo13 марта, 14:00
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Шведский производитель аккумуляторов Northvolt подает заявление о банкротстве и подает конец надеждам Европы на создание конкурента азиатским игрокам на рынке аккумуляторных батарей для электромобилей, пишет Укравтопром.

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Европейский автомобильный сектор надеялся, что Northvolt уменьшит зависимость западных автопроизводителей от китайских поставщиков.

На конец января долги компании составили более $8 млрд. Это банкротство является одним из крупнейших в шведской корпоративной истории и самым громким со времен банкротства Saab Automobile.

С момента основания в 2016 г. компания получила более $10 млрд в виде акционерного, долгового и государственного финансирования, а ее крупнейшими владельцами являются Volkswagen с долей 21% и Goldman Sachs (19%).

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