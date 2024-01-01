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Європейський виробник акумуляторів для електромобілів збанкротував

Шведський Northvolt більше не конкурент азіатським виробникам акумуляторних батарей. Компанія банкротує.
Northvolt подав заявку на банкрутство - Auto24
Євген Гудущан
logo13 березня, 14:00
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Шведський виробник акумуляторів Northvolt подає заяву про банкрутство і подає край надії Європи на створення конкурента азіатським гравцям на ринку акумуляторних батарей для електромобілів, пише Укравтопром.

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Європейський автомобільний сектор сподівався, що Northvolt зменшить залежність західних автовиробників від китайських постачальників.

На кінець січня борги компанії поставили понад $8 млрд. Це банкрутство є одним із найбільших у шведській корпоративній історії й найгучнішим із часів банкрутства Saab Automobile.

З моменту заснування у 2016 р. компанія отримала понад $10 млрд у вигляді акціонерного, боргового та державного фінансування, а її найбільшими власниками є Volkswagen з часткою 21% та Goldman Sachs (19%).

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