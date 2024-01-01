Європейський виробник акумуляторів для електромобілів збанкротував

Шведський виробник акумуляторів Northvolt подає заяву про банкрутство і подає край надії Європи на створення конкурента азіатським гравцям на ринку акумуляторних батарей для електромобілів, пише Укравтопром .

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Європейський автомобільний сектор сподівався, що Northvolt зменшить залежність західних автовиробників від китайських постачальників.

На кінець січня борги компанії поставили понад $8 млрд. Це банкрутство є одним із найбільших у шведській корпоративній історії й найгучнішим із часів банкрутства Saab Automobile.