Распространение автомобилей с электроприводом приводит к определенным проблемам не только в промышленности, но и в других сферах.

На фоне прошлогоднего сокращения рынка транспортных средств автомобили с электрической зарядкой продолжали увеличивать свое присутствие на рынке. В результате каждый пятый проданный в ЕС автомобиль был электромобилем (BEV), или плагин-гибридом.

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В преддверии публикации европейского закона о чипах ACEA призывает ЕС уменьшить свою зависимость от зарубежных поставщиков, чтобы избежать больших рисков для европейской промышленности в будущем.

Кроме того, автопроизводители в очередной раз обращают внимание политиков на проблему с инфраструктурой для электромобилей. "Высокие показатели автомобилей с электрической зарядкой – это очень приятная новость”, – заявил президент ACEA и генеральный директор BMW Group Оливер Ципсе. "Однако мы не можем забывать, что это все еще довольно хрупкий рынок, который сильно зависит от мер поддержки, таких как стимулы потребителей и прежде всего широкой доступности зарядной инфраструктуры”. Сегодня темпы развертывания инфраструктуры сильно отстают от потребительского спроса на электромобили.

На самом деле за последние пять лет продажи электромобилей увеличились в четыре раза быстрее, чем наращивание точек зарядки. “С 2017 по 2021 год продажи электромобилей выросли более чем в 10 раз, тогда как количество общественных зарядных устройств в ЕС за тот же период выросло менее чем в 2,5 раза”, — подчеркнул Ципсе. “Если эта ситуация не будет срочно решена путем введения амбициозных целей для всех государств-членов ЕС, мы очень скоро столкнемся с проблемами”, – добавил руководитель Ассоциации.