Поширення автомобілів з електроприводом призводить до певних проблем не лише у промисловості, а й в інших сферах.

На тлі минулорічного скорочення ринку транспортних засобів автомобілі з електричною зарядкою продовжували збільшувати свою присутність на ринку. Унаслідок цього кожен п’ятий проданий в ЄС автомобіль був електромобілем (BEV), або плагін-гібридом.

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Напередодні публікації Європейського закону про чіпи ACEA закликає ЄС зменшити свою залежність від закордонних постачальників, щоб уникнути великих ризиків для європейської промисловості в майбутньому.

Крім того, автовиробники вкотре звертають увагу політиків на проблему з інфраструктурою для електромобілів. “Високі показники автомобілів з електричною зарядкою – це дуже приємна новина”, – заявив президент ACEA і генеральний директор BMW Group Олівер Ціпсе. “Однак ми не можемо забувати, що це все ще досить тендітний ринок, який сильно залежить від заходів підтримки, таких як стимули споживачів і насамперед широка доступність зарядної інфраструктури”. Сьогодні темпи розгортання інфраструктури сильно відстають від споживчого попиту на електромобілі.

Насправді за останні п’ять років продажі електромобілів збільшились учетверо швидше, ніж нарощування точок зарядки. “З 2017 по 2021 рік продажі електромобілів зросли більш ніж у 10 разів, тоді як кількість громадських зарядних пристроїв в ЄС за той же період зросла менш ніж у 2,5 рази”, — наголосив Ципсе. “Якщо ця ситуація не буде терміново вирішена шляхом запровадження амбітних цілей для всіх держав-членів ЄС, ми дуже скоро зіткнемося з проблемами”, – додав керівник Асоціації.