Европейский Союз принимает новые правила, чтобы стать независимым от Азии, увеличивая производство и переработку батарей.

Электромобили, велосипеды и скутеры, а также смартфоны, планшеты и компьютеры: батарейки теперь повсюду, они окружают нас и входят в нашу повседневную жизнь. Но прежде всего, они являются ключом к отказу от ископаемого топлива.

Читайте также: Евросоюз ввел новые экологические стандарты для авто Евро 7: что они предусматривают

Поэтому Европа стремится стать независимой от Азии, континента, который сегодня поставляет большинство сырья и готовых аккумуляторов. Две последние инициативы ЕС созданы для регулирования рынка аккумуляторов и актом о критическом сырье.

От производства до переработки

Первая инициатива – это постановление, которое было окончательно утверждено в июле 2023 года и вступило в силу в феврале прошлого года. Документ предусматривает ряд правил, охватывающих весь жизненный цикл аккумуляторов: от производства до переработки, включая первичное и повторное использование.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасные, долговечные и конкурентоспособные аккумуляторы. Правила также касаются всех типов аккумуляторов: тех, что используются в транспортных средствах, электронных устройствах, промышленности и системах запуска, освещения и зажигания.

В основе Регламента по аккумуляторам есть минимальные цели, которых производители должны достичь для сбора отходов (то есть аккумуляторов с истекшим сроком службы): 63% к 2027 году и 73% к 2030 году. Стандарты составляют 51% к 2028 году и 61% к 2031 году для автомобильных аккумуляторов.

Существуют также целевые показатели восстановления лития (50% к 2027 году и 80% к 2031 году) и минимальные уровни переработанного содержания, которому должны соответствовать батареи: 16% для кобальта, 85% для свинца, 6% для лития и 6% для никеля. Для никель-кадмиевых аккумуляторов цель составляет 80% к 2025 году.

Положение, в частности, предусматривает возможность для пользователя вынимать и заменять батареи устройств. Далее есть критерии производительности, долговечности и безопасности, а также ограничения по опасным веществам, таких как ртуть, кадмий и свинец.

Наконец, существуют требования к маркировке и информации о компонентах и переработанном содержимом. Также появляется "электронный паспорт батареи" и QR-код.

Рецепт от зависимости

Вторая инициатива – закон о критическом сырье (ЗРК). Он имеет целью гарантировать безопасное и стабильное снабжение минералов, полезных для перехода. Таким образом, он содержит перечень сырья (34) и стратегических материалов (17) и устанавливает контрольные показатели для покрытия годового потребления сырья.

Также речь идет об упрощении разрешений: максимум 27 месяцев для проектов по добыче и 15 месяцев для проектов по переработке и трансформации. "Чтобы способствовать разработке стратегических проектов, европейские институты определяют, что государства-члены установят единые контактные точки на соответствующем административном уровне и на соответствующей стадии цепочки создания стоимости критического сырья".