Європейський Союз ухвалює нові правила, щоб стати незалежним від Азії, збільшуючи виробництво та переробку батарей.

Електромобілі, велосипеди та скутери, а також смартфони, планшети та комп’ютери: батарейки тепер всюди, вони оточують нас і мовчки входять у наше повсякденне життя. Але перш за все, вони є ключем до відмови від викопного палива.

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Тому Європа прагне стати незалежною від Азії, континенту, який сьогодні постачає більшість сировини та готових акумуляторів. Дві останні ініціативи ЄС створені для регулювання ринку акумуляторів і актом про критичну сировину.

Від виробництва до переробки

Перша ініціатива – це постанова, яка була остаточно затверджена в липні 2023 року і набула чинності в лютому минулого року. Документ передбачає низку правил, що охоплюють весь життєвий цикл акумуляторів: від виробництва до переробки, включаючи первинне та повторне використання.

Мета полягає в тому, щоб забезпечити безпечні, довговічні та конкурентоспроможні акумулятори. Правила також стосуються всіх типів акумуляторів: тих, що використовуються в транспортних засобах, електронних пристроях, промисловості та системах запуску, освітлення та запалювання.

В основі Регламенту щодо акумуляторів є мінімальні цілі, яких виробники повинні досягти для збору відходів (тобто акумуляторів із вичерпаним терміном служби): 63% до 2027 року та 73% до 2030 року. Стандарти складають 51% до 2028 року та 61% до 2031 для автомобільних акумуляторів.

Існують також цільові показники відновлення літію (50% до 2027 року та 80% до 2031 року) і мінімальні рівні переробленого вмісту, якому мають відповідати батареї: 16% для кобальту, 85% для свинцю, 6% для літію та 6% для нікелю. Для нікель-кадмієвих акумуляторів мета становить 80% до 2025 року.

Положення, зокрема, передбачає можливість для користувача виймати та замінювати батареї пристроїв. Далі є критерії продуктивності, довговічності та безпеки, а також обмеження щодо небезпечних речовин, таких як ртуть, кадмій і свинець.

Нарешті, існують вимоги до маркування та інформації про компоненти та перероблений вміст. Також з’являється «електронний паспорт батареї» та QR-код.

Рецепт від залежності

Друга ініціатива – закон про критичну сировину (ЗРК). Він має на меті гарантувати безпечне та стабільне постачання мінералів, корисних для переходу. Таким чином, він містить перелік сировини (34) і стратегічних матеріалів (17) і встановлює контрольні показники для покриття річного споживання сировини.

Також йдеться про спрощення дозволів: максимум 27 місяців для проектів з видобутку та 15 місяців для проектів з переробки та трансформації. «Щоб сприяти розробці стратегічних проектів, європейські інституції визначають, що держави-члени встановлять єдині контактні точки на відповідному адміністративному рівні та на відповідній стадії ланцюжка створення вартості критичної сировини».