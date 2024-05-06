Сделанная на заказ машина будет выставлена на аукцион 17 мая. Это рестмод, который поражает своим исполнением и прайсом.

450 000 долларов кажется огромной суммой, не говоря уже о старом пикапе Dodge. Но прежде чем вы решите пройти мимо Power Wagon 1953 года, вам следует кое-что знать. В 1953 году компания Dodge не создавала Power Wagon с кабиной для экипажа. Это очень персонализированный рестомод.

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Согласно списку аукциона Mecum, этот старый грузовик был тщательно перестроен и модернизирован. 2,8-литровый четырехцилиндровый турбодизель Cummins соединен с пятиступенчатой механической коробкой передач. Дисковые тормоза четырех колес обеспечивают тормозную мощность, а амортизаторы Bilstein и втулки оси Warn способствуют системе полного привода Power Wagon. Все это ездит на комплекте гигантских 39-дюймовых шин BFGoodrich. Для сравнения, Power Wagons 1953 года изначально имели рядные шестицилиндровые двигатели с плоской головкой и четырехступенчатой несинхронизированной механической коробкой передач.

Старый салон Power Wagon украшен черными кожаными сиденьями спереди и кожаной скамейкой сзади. Там также есть черное ковровое покрытие, и хотя приборная панель имеет оригинальный вид, она украшена ретро-современными датчиками и сенсорной информационно-развлекательной системой. В нем также есть кондиционер, а для дней, когда хочется свежего воздуха, индивидуальная четырехдверная кабина имеет тканевую крышу, которая открывается. Грузовой отсек с деревянным полом, а экстерьер имеет яркий оттенок красного с черным на крыльях и подножках. Большой передний бампер также черный, и он увенчан лебедкой Warn.

Конкретные детали конструкции не упоминаются в аукционном списке. На фотографиях изображено должным образом чистый грузовик внутри и снаружи, а одометр показывает только одну милю с момента восстановления. Продать его запланировано на аукционе 17 мая. По оценкам Mecum, когда молоток упадет, его цена может быть от 350 000 до 450 000 долларов.