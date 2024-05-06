Зроблена на замовлення автівка буде виставлена на аукціон 17 травня. Це рестмод, який вражає своїм виконанням та прайсом.

450 000 доларів здається величезною сумою, не кажучи вже про старий пікап Dodge. Але перш ніж ви вирішите пройти повз Power Wagon 1953 року, вам слід дещо знати. У 1953 році компанія Dodge не створювала Power Wagon з кабіною для екіпажу. Це дуже персоналізований рестомод.

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Відповідно до списку аукціону Mecum, ця стара вантажівка була ретельно перебудована та модернізована. 2,8-літровий чотирициліндровий турбодизель Cummins з’єднаний з п’ятиступінчастою механічною коробкою передач. Дискові гальма чотирьох коліс забезпечують гальмівну потужність, а амортизатори Bilstein і втулки осі Warn сприяють системі повного приводу Power Wagon. Все це їздить на комплекті гігантських 39-дюймових шин BFGoodrich. Для порівняння, Power Wagons 1953 року спочатку мали рядні шестициліндрові двигуни з плоскою головкою та чотириступінчастою несинхронізованою механічною коробкою передач.

Старий салон Power Wagon прикрашений чорними шкіряними сидіннями спереду та шкіряною лавкою ззаду. Там також є чорне килимове покриття, і хоча приладова панель має оригінальний вигляд, вона прикрашена ретро-сучасними датчиками та сенсорною інформаційно-розважальною системою. У ньому також є кондиціонер, а для днів, коли хочеться свіжого повітря, індивідуальна чотиридверна кабіна має тканинний дах, який відкривається. Вантажний відсік з дерев’яною підлогою, а екстер’єр має яскравий відтінок червоного з чорним на крилах і підніжках. Великий передній бампер також чорний, і він увінчаний лебідкою Warn.

Конкретні деталі конструкції не згадуються в аукціонному списку. На фотографіях зображено належним чином чисту вантажівку всередині та зовні, а одометр показує лише одну милю з моменту відновлення. Продати його заплановано на аукціоні 17 травня. За оцінками Mecum, коли молоток впаде, його ціна може бути від 350 000 до 450 000 доларів.