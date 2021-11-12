Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) США оценил безопасность премиального кроссовера немецкого бренда и сделал вывод, что главная оптика базовых версий модели работает неудовлетворительно. Перефразируя выводы экспертов можно сказать, что ночью на нем вообще лучше не ездить.

Несмотря на то, что BMW X5 в 2021 году получил от IIHS оценку "отлично" или Top Safety Pick по результатам краш-тестов и проверки работы систем безопасности и оснащения, нарекания на светотехнику не позволили ему получить высшую награду – Top Safety Pick+.

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По шести параметрам новый X5 получил хорошие оценки. Однако светодиодная проекционная система получила оценку плохо, поэтому X5 2021 года в итоге получил статус Top Safety Pick. Эта оценка распространяется на все кроссоверы 2018-2021 годов. Позитивным моментом является то, что фары более дорогих комплектаций, а также светотехника из опционного пакета Laser Light Package получили оценку "хорошо".

В Украине BMW X5 2021 предлагается в шести исполнениях: xDrive40i, X5 M50i, X5 xDrive45e, X5 xDrive25d, X5 xDrive30d и X5 M50d, а также версии X5 M. Цены стартуют от 1 734 906 гривен.