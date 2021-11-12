Страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) США оцінив безпеку преміального кросовера німецького бренду та дійшов висновку, що головна оптика базових версій моделі працює незадовільно. Перефразовуючи висновки експертів, можна сказати, що вночі на ньому взагалі краще не їздити.

Попри те, що BMW X5 2021 року отримав від IIHS оцінку “дуже добре” або Top Safety Pick за результатами краш-тестів та перевірки роботи систем безпеки й оснащення, нарікання на світлотехніку не дозволили йому отримати найвищу нагороду – Top Safety Pick+.

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За шістьма параметрами новий X5 отримав добрі оцінки. Однак світлодіодна проєкційна система отримала оцінку “погано”, тому X5 2021 року в підсумку отримав статус Top Safety Pick. Ця оцінка поширюється на усі кросовери 2018-2021 років. Позитивним моментом є те, що фари дорожчих комплектацій, а також світлотехніка з опційного пакета Laser Light Package отримали оцінку “добре”.

В Україні BMW X5 2021 року пропонується у шести виконаннях: xDrive40i, X5 M50i, X5 xDrive45e, X5 xDrive25d, X5 xDrive30d та X5 M50d, а також версії X5 M. Ціни стартують з 1 734 906 гривень.