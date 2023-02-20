Рассекречен новый электрический кроссовер Hongqi. По всей видимости, его дебют состоится до конца 2023 года.

Марка Hongqi показала изображение нового электрического кроссовера. Модель представят во второй половине 2023 года, и она войдет в так называемую семью NEV, автомобилей на новой энергии.

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По неофициальной информации, кроссовер, пока фигурирующий под индексом E202, получит интеллектуальный полный привод, пневматическую подвеску и 800-вольтовую электрическую архитектуру, благодаря которой будет заряжаться на 300 км хода всего за пять минут.

В начале 2023 г. компания FAW опубликовала глобальную стратегию развития транспортных средств на новой энергии. Кроме того, этот план предусматривал дробление марки Hongqi на четыре отдельных суббренда: New Energy Vehicle (NEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Luxury Vehicle и Sports Car. У каждого будет относительная свобода в выборе концепции, языка дизайна и собственного логотипа. И на днях марка показала первенца линейки NEV – электрический кроссовер E202.

Судя по рендерам, внешность внедорожника – это дальнейшая эволюция стилистики, созданной для Hongqi выходцем из Rolls-Royce Джайлсом Тейлором. Можно увидеть узкую оптику, детали обвеса из углепластика, лидер на крыше и логотип NEV в форме крыльев.

По некоторым данным, E202 получит 800-вольтовую бортовую сеть, полный интеллектуальный привод и пневматическую подвеску. Пять минут зарядки обеспечат кроссовер до 300 км дальности хода. Но для этого, пожалуй, понадобится что-то вроде 600-киловаттного терминала, как у Geely.

К 2025 году Hongqi планирует увеличить продажу до миллиона автомобилей. Из них около 500 тысяч придется на машины новой энергии. Еще через пять лет объемы превысят 1,5 миллиона единиц, причем большую долю составят именно NEV. В настоящее время по всему миру должно быть построено более тысячи сервисных станций Hongqi и установлено 600 тысяч зарядных терминалов.