Розсекречено новий електричний кросовер Hongqi. Очевидно, його дебют відбудеться до кінця 2023 року.

Марка Hongqi показала зображення нового електричного кросовера. Модель представлять у другій половині 2023 року, і вона увійде до так званої родини NEV, автомобілів на новій енергії.

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За неофіційною інформацією, кросовер, який поки що фігурує під індексом E202, отримає інтелектуальний повний привід, пневматичну підвіску та 800-вольтову електричну архітектуру, завдяки якій заряджатиметься на 300 км ходу всього за п'ять хвилин.

На початку 2023 року компанія FAW опублікувала глобальну стратегію розвитку транспортних засобів на новій енергії. Окрім іншого, цей план передбачав дроблення марки Hongqi на чотири окремі суббренди: New Energy Vehicle (NEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Luxury Vehicle та Sports Car. У кожного нібито буде відносна свобода у виборі концепції, мови дизайну та власного логотипу. І днями марка показала первістка лінійки NEV - електричний кросовер E202.

Судячи з рендерів, зовнішність позашляховика - це подальша еволюція стилістики, створеної для Hongqi вихідцем з Rolls-Royce Джайлсом Тейлором. Можна помітити вузьку оптику, деталі обвісу з вуглепластику та логотип NEV у формі крил.

За деякими даними, E202 отримає 800-вольтову бортову мережу, повний інтелектуальний привід і пневматичну підвіску. П'ять хвилин зарядки забезпечать кросовер до 300 кілометрів дальності ходу. Але для цього, мабуть, знадобиться щось на зразок 600-кіловатного терміналу, як у Geely.

До 2025 року Hongqi планує збільшити продаж до мільйона автомобілів. З них близько 500 тисяч припаде на машини нової енергії. Ще через п'ять років обсяги перевищать 1,5 мільйона одиниць, причому більшу частку становитимуть саме NEV. На цей час по всьому світу має бути побудовано понад тисячу сервісних станцій Hongqi та встановлено 600 тисяч зарядних терміналів.