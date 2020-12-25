Уникальный суперкар был модифицирован специально для великана-баскетболиста.

Ferrari F355 Spider 1998 года, принадлежавший Шакилу О'Нилу, сейчас выставлен на торги онлайн-аукциона BringaTrailer в городе Нейпервилл, штат Иллинойс, США.

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Легендарный игрок NBA переделал итальянский суперкар, чтобы освободить больше места в салоне, согласно своему росту. Как результат, топливный бак был перенесен, мягкая складная крыша заменена на кастомную "крышку", а оригинальные сиденья заменены на ковши с гоночными ремнями безопасности и вышивкой лого Superman на подголовниках. Рост баскетболиста составляет 2,16 метра, размер обуви – 56.

Серебристый и черный декор интерьера является своеобразным отражением внешнего цвета темного металлика. F355 Spider имеет 19-дюймовые колеса Giovanna, тормоза Brembo, специальное аудио и атмосферный 3,5-литровый V8 мощностью 375 лошадиных сил и 363 Нм крутящего момента, который в этом случае сочетается с шестиступенчатой ​​автоматизированной механической коробкой передач. Итальянский суперкар может достичь скорости 100 км/ч меньше чем за 5 секунд, а максимальная скорость – 295 км/ч.

F355 Spider на одометре имеет только 7 400 миль (около 11 900 км) и имеет официальную историю, подтвержденную Ferrari North America. На момент написания статьи, самая высокая ставка по суперкару на BringaTrailer составляла 35 тысяч долларов, а окончание онлайн-аукциона назначено на 30 декабря.

Фото: Ferrari F355 Spider / BringaTrailer