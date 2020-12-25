Унікальний суперкар був модифікований спеціально для велетня-баскетболіста.

Ferrari F355 Spider 1998 року, який належав Шакілу О’Нілу, зараз виставлений на торги онлайн-аукціону BringaTrailer у місті Непервілл, штат Іллінойс, США.

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Легендарний гравець NBA переробив італійський суперкар, щоб звільнити більше місця в салоні, відповідно до свого зросту. Як результат, паливний бак був перенесений, м’який складаний дах замінений на кастомну “кришку”, а оригінальні сидіння замінені на ковші з гоночними пасками безпеки та вишивкою лого Superman на підголівниках. Зріст баскетболіста становить 2,16 метра, розмір взуття – 56.

Сріблястий та чорний декор інтер’єру є своєрідним відображенням зовнішнього кольру темний металік. F355 Spider має 19-дюймові колеса Giovanna, гальма Brembo, спеціальне аудіо та атмосферний 3,5-літровий V8 потужністю 375 кінських сил та 363 Нм крутного моменту, який у цьому випадку поєднується з шестиступінчастою автоматизованою механічною коробкою передач. Італійський суперкар може досягти швидкості 100 км/год менш ніж за 5 секунд, а максимальна швидкість становить 295 км/год.

F355 Spider на одометрі має лише 7400 миль (близько 11 900 км) і має офіційну історію, підтверджену Ferrari North America. На момент написання статті, найвища ставка за суперкар на BringaTrailer становила 35 000 доларів, а з закінчення онлайн-аукціону призначене на 30 грудня.

Фото: Ferrari F355 Spider / BringaTrailer