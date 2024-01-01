Ferrari F40 побил на заправке старый Volvo: видео

Старые Volvo имеют репутацию крепких автомобилей, однако новое видео аварии в Германии, свидетельствует о том, что не всегда, казалось бы, хрупкая Ferrari получает значительные повреждения в ДТП.

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Как пишет Carscoops, столкновение произошло вблизи Нюрбургринга, а его участниками стали Ferrari F40 и Volvo 850 1997 года выпуска. Итальянский спорткар, фактически, въехал в неподвижный универсал, что ждал на заправку, поэтому виновным в ДТП является водитель Ferrari. Удар не был сильным, но у Volvo треснул задний бампер и отпала выхлопная система.

В то же время F40, похоже, избежала значительных повреждений и получила лишь несколько потертостей. Несмотря на это, очевидно, что ремонт Ferrari обойдется гораздо дороже, чем Volvo. На кадрах заметно, что столкновения можно было легко избежать, ведь водитель спорткара имел достаточно свободного места.