Льюис Хэмилтон работает над реинкарнацией Ferrari F40

Как сообщает Motorsport.com, Хэмилтон хочет приобщиться к разработке достойного преемника культового суперкара Ferrari F40 – последней модели, которую лично одобрил Энцо Феррари перед его смертью в 1988 году.

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“Одна из вещей, которые я действительно хочу сделать, это я хочу создать Ferrari. Я хочу создать F44. Базовую версию F40 с ручным переключением передач. Вот над чем я собираюсь работать следующие несколько лет”, – сказал Льюис Хэмилтон.

К слову, в свой первый официальный день в новой команде, британский гонщик позировал именно возле F40. Еще до перехода из Mercedes-AMG в Ferrari Хэмилтон собрал впечатляющую коллекцию моделей итальянского автопроизводителя, в частности, 599 GTO и LaFerrari, а также их версии в кузове кабриолет (Aperta).

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Однако, именно F40 в его коллекции нет, тогда как его конкурент из McLaren Ландо Норрис владеет одним из 1311 экземпляров. Недавно он был разбит в Монако, хотя самого Норриса не было за рулем. Отчеты свидетельствуют, что Ferrari действительно рассматривает возможность возрождения F40.

В ноябре прошлого года журнал Top Gear заявил, что он может присоединиться к эксклюзивной серии “Icona” вместе с Monza SP1/SP2 и Daytona SP3. Ходят слухи, что автомобиль использует основу LaFerrari, а не F80, и что он откажется от гибридной установки на базе двигателя V12.

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В то же время дебют Льюиса Хэмилтона в Ferrari пока удается не лучшим образом. В первой гонке в Австралии он финишировал десятым и шестым на Гран При Китая, однако был дисквалифицирован из-за чрезмерного износа специальной фанерной пластины под болидом.