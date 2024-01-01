Ferrari тестирует cвой первый электромобиль в зимних условиях

Как сообщает Carscoops, серийный электрический Ferrari, похоже, будет кроссовером, похожим на хэтчбек. Широкие крылья тестового авто указывают на то, что электромобиль будет иметь широкую колею с большими 23-дюймовыми дисками впереди и 24-дюймовыми сзади.

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Еще одна интересная деталь - "антенна" в форме акульего плавника, установленная на крыше. На прототипе она время от времени мигает зеленым или красным. Это может быть некий индикатор состояния зарядки, но это лишь предположение. Фотографы также заметили, что дверные ручки и выхлопные трубы фальшивые, поскольку двери открываются кнопкой.

Тестовый автомобиль имеет порт комбинированной системы зарядки (CCS). Ferrari не раскрывает подробностей о будущей модели, но компания сотрудничает с поставщиком аккумуляторов SK On, и прошлым летом они открыли новое совместное предприятие.

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Сообщается, что завод будет производить будущие электромобили компании, а также модели с гибридными двигателями и двигателями внутреннего сгорания. Ferrari также упомянула о новых электродвигателях, которые будут “способны обеспечить характерный для Ferrari азарт от вождения”.