Разбитый Ferrari ездил по автомагистрали в Лос-Анджелесе: видео

Как сообщает Carscoops, ДТП произошло 2 февраля. По словам владельца Ferrari, он потерял контроль над спорткаром, когда избегал другого автомобиля. Из-за этого белый Ferrari F8 Spider врезался в бетонное ограждение.

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На кадрах заметно, что автомобиль итальянского бренда существенно поврежден. Колеса со стороны пассажира лопнули и согнулись от удара, передний бампер разбит, хоть и не существенно, а лобовое стекло имеет множество трещин. Также сработали подушки безопасности.

Самое интересное произошло дальше, поскольку полицейский спросил владельца заводится ли спорткар. Водитель завел двигатель Ferrari и получил указание медленно достать ближайшего выезда с шоссе своим ходом. Это действительно уникальный случай, ведь, обычно, после ДТП правоохранители перекрывают движение и вызывают службу эвакуации.

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Удивительно, машина смогла добраться до выезда с автомагистрали. Вероятно, владельцу Ferrari F8 Spider придется отдать немалую сумму денег для его ремонта. Также есть высокая вероятность, что страховая компания возместит убытки.