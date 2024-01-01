Розбитий Ferrari їздив автомагістраллю в Лос-Анджелесі: відео

Як повідомляє Carscoops, ДТП сталося 2 лютого. За словами власника Ferrari, він втратив контроль над спорткаром, коли уникав іншого автомобіля. Через це білий Ferrari F8 Spider врізався в бетонну огорожу.

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На кадрах помітно, що автомобіль італійського бренду суттєво пошкоджено. Колеса з боку пасажира луснули та зігнулись від удару, передній бампер розбитий, хоч і не суттєво, а лобове скло має безліч тріщин. Також спрацювали подушки безпеки.

Найцікавіше сталось далі, оскільки поліцейський запитав власника чи заводиться спорткар. Водій завів двигун Ferrari та отримав вказівку повільно дістати найближчого виїзду з шосе своїм ходом. Це справді унікальний випадок, адже, зазвичай, після ДТП правоохоронці перекривають рух та викликають службу евакуації.

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Надиво, автівка змогла дістатись виїзду з автомагістралі. Ймовірно, власнику Ferrari F8 Spider доведеться віддати чималу суму грошей для його ремонту. Також є висока ймовірність, що страхова компанія відшкодує збитки.