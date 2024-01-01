Ferrari представить шість нових моделей цього року

Як повідомляє Motor1, про це керівництво компанії Ferrari повідомило інвесторам під час звіту за 2024 році. Однією з нових моделей, які дебютують вже цього року, є перший електромобіль компанії, назва якого поки невідома.

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Він буде офіційно представлений 9 жовтня під час Дня ринків капіталу в Маранелло. Автовиробник поки не говорить про ідентичність п’яти інших моделей, проте інсайдери вже мають певні здогадки. Компанія уже припинила виробництво SF90 Stradale, що може означати лише заміну гібридного суперкара з V8, яка дебютує у 2025 році.

Цілком можливо, Ferrari готує оновлений 296. Ймовірно, що обидві моделі також будуть доступні у версії кабріолета. Також очевидною є поява більш доступної версії Purosangue, ймовірно, з гібридною силовою установкою на базі V8. Навіть Ferrari не застрахована від дедалі суворіших норм викидів, тому поява гібридного варіанту цілком можлива, враховуючи, що платформа електрокросовера розрахована на електрифікацію.

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Хоча Ferrari ще не має електромобілів, останніми роками гібриди набули популярності. У 2024 році електрифіковані моделі становили 51% від загального обсягу поставок, оскільки лише 49% поставлених автомобілів мали чисту установку ДВЗ.