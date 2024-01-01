Ferrari F40 чинного пілота Формули 1 Ландо Норріса розбили в Монако

Як повідомляє Carscoops, кадри аварії швидко поширили в мережі. На відео зафіксовано момент ДТП червоної Ferrari F40, що належить пілоту команди McLaren у Формулі 1 Ландо Норрісу. Стверджується, що самого гонщика на той момент за кермом не було.

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Аварія сталася на початку цього місяця й на той момент Норріс зустрічав Новий рік в Дубаї. Він став власником цієї автівки наприкінці минулого року й декілька разів був помічений за кермом спорткара на околицях Монако. Хто саме керував автівкою на момент ДТП достеменно невідомо.

На відео помітно, як F40 їде гірськими дорогами поблизу Князівства. Після лівого повороту задня частина спорткара втратила зчеплення з покриттям на прямій ділянці дороги. Схоже, в цей момент водій надмірно натиснув на гальма, в результаті чого автомобіль зробив пірует праворуч і врізався в огорожу.

На щастя, пошкодження автомобіля Ландо Норріса не такі серйозні, адже задній бампер взяв на себе основний удар з бар’єром. Можливо, заднє колесо з боку водія також постраждало під час аварії.

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Цілком ймовірно, ця аварія була спричинена тим, що на відміну від сучасних суперкарів, у F40 відсутні такі додаткові засоби безпеки, як контроль тяги та курсової стійкості й в момент виходу з повороту водій занадто натиснув на газ.