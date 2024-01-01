Ferrari представит шесть новых моделей в этом году

Как сообщает Motor1, об этом руководство компании Ferrari сообщило инвесторам во время отчета за 2024 году. Одной из новых моделей, которые дебютируют уже в этом году, является первый электромобиль компании, название которого пока неизвестно.

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Он будет официально представлен 9 октября во время Дня рынков капитала в Маранелло. Автопроизводитель пока не говорит об идентичности пяти других моделей, однако инсайдеры уже имеют определенные догадки. Компания уже прекратила производство SF90 Stradale, что может означать только замену гибридного суперкара с V8, которая дебютирует в 2025 году.

Вполне возможно, Ferrari готовит обновленный 296. Вероятно, что обе модели также будут доступны в версии кабриолета. Также очевидно появление более доступной версии Purosangue, вероятно, с гибридной силовой установкой на базе V8. Даже Ferrari не застрахована от все более строгих норм выбросов, поэтому появление гибридного варианта вполне возможно, учитывая, что платформа электрокроссовера рассчитана на электрификацию.

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Хотя Ferrari еще не имеет электромобилей, последние годы гибриды приобрели популярность. В 2024 году электрифицированные модели составляли 51% от общего объема поставок, поскольку только 49% поставленных автомобилей имели чистую установку ДВС.