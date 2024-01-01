Ferrari Дональда Трампа продадут на аукционе

Как сообщает Carscoops, бывший спорткар 47-го президента США продадут на аукционе Rockstar Car. Личность продавца неизвестна, однако, очевидно, что он выбрал достаточно удачное время для продажи этой Ferrari, чтобы заработать значительно больше.

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В прошлом году старый Lamborghini Diablo VT Roadster Трампа продали на аукционе за 1,1 миллиона долларов, или примерно вдвое больше рыночной стоимости. Эта Ferrari F430 может быть не такой дорогой, как Diablo, но ее отличное состояние и низкий пробег в 15 120 километров является еще одним основанием для высокой цены.

Суперкар имеет цвет Rosso Corsa и на кузов дополнительно был нанесен слой защитной пленки. Кроме того, автомобиль предлагается с оригинальными аксессуарами Ferrari, включающие автомобильный чехол, чехлы на сиденья и соответствующую сумку для переноски вещей.

Также известно, что эту Ferrari было продемонстрировано на нескольких автомобильных мероприятиях, которые проводились в имении Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. К слову, сейчас она продается с пометкой, что принадлежала Трампу.

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Сейчас в США продаются чуть менее 100 экземпляров Ferrari F430. Модели с пробегом до 16 000 километров обычно стоят от 130 000 до 160 000 долларов, однако, очевидно, что этот лот превзойдет эти цифры.