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Ferrari Дональда Трампа продадуть на аукціоні

Поточний президент США був власником цієї Ferrari F430 в середині 2007 року. Автівка має пробіг всього в 15 120 кілометрів. Подібні авто з таким пробігом коштують у середньому від 130 000 до 160 000 доларів, проте, існує велика ймовірність того, що автомобіль Трампа буде продаватися за ціною, значно вищою за середню ринкову.
На продаж виставлено Ferrari F430, що належала Дональду Трампу - Auto24

ФОТО: Rockstar Car|

Ferrari F430, що колись належала Дональду Трампу

Данило Северенчук
logo20 січня, 19:00
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Як повідомляє Carscoops, колишній спорткар 47-го президента США продадуть на аукціоні Rockstar Car. Особа продавця невідома, однак, очевидно, що він обрав досить вдалий час для продажу цієї Ferrari, аби заробити значно більше.

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Торік старий Lamborghini Diablo VT Roadster Трампа продали на аукціоні за 1,1 мільйона доларів, або приблизно вдвічі більше за ринкову вартість. Ця Ferrari F430 може бути не такою дорогою, як Diablo, але її чудовий стан та низький пробіг в 15 120 кілометрів є ще однією підставою до високої ціни.

Суперкар має колір Rosso Corsa й на кузов додатково був нанесений шар захисної плівки. Крім того, автівка пропонується з оригінальними аксесуарами Ferrari, що включають автомобільний чохол, чохли на сидіння та відповідну сумку для перенесення речей.

Також відомо, що цю Ferrari було продемонстровано на кількох автомобільних заходах, які проводилися в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. До слова, зараз вона продається з приміткою, що належала Трампу.

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Наразі у США продаються трохи менше ніж 100 екземплярів Ferrari F430. Моделі з пробігом до 16 000 кілометрів зазвичай коштують від 130 000 до 160 000 доларів, проте, очевидно, що цей лот перевершить ці цифри.

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