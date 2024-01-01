Ferrari Дональда Трампа продадуть на аукціоні

Як повідомляє Carscoops, колишній спорткар 47-го президента США продадуть на аукціоні Rockstar Car. Особа продавця невідома, однак, очевидно, що він обрав досить вдалий час для продажу цієї Ferrari, аби заробити значно більше.

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Торік старий Lamborghini Diablo VT Roadster Трампа продали на аукціоні за 1,1 мільйона доларів, або приблизно вдвічі більше за ринкову вартість. Ця Ferrari F430 може бути не такою дорогою, як Diablo, але її чудовий стан та низький пробіг в 15 120 кілометрів є ще однією підставою до високої ціни.

Суперкар має колір Rosso Corsa й на кузов додатково був нанесений шар захисної плівки. Крім того, автівка пропонується з оригінальними аксесуарами Ferrari, що включають автомобільний чохол, чохли на сидіння та відповідну сумку для перенесення речей.

Також відомо, що цю Ferrari було продемонстровано на кількох автомобільних заходах, які проводилися в маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. До слова, зараз вона продається з приміткою, що належала Трампу.

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Наразі у США продаються трохи менше ніж 100 екземплярів Ferrari F430. Моделі з пробігом до 16 000 кілометрів зазвичай коштують від 130 000 до 160 000 доларів, проте, очевидно, що цей лот перевершить ці цифри.