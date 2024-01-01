Справжній пікап Hoonitruck Кена Блока продадуть на аукціоні

Як повідомляє Carscoops, Кен Блок пілотував вантажівку в Gymkhana 10 і Climbkhana 2. Тепер, два роки потому після смерті гонщика, автівка буде продана на аукціоні Barrett Jackson у Скоттсдейлі.

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Більшість елементів пікапа були виготовлені на замовлення, включаючи шасі, розширювачі крил, вантажне відділення та спойлер на дверях багажника. Крім того, цей Ford взутий в спеціальну гуму Fifteen52. Двигун також є шедевром тюнінгу.

Раніше Блок розповідав, що насправді цей двигун використовувався під час розробки суперкара Ford GT. Він створює близько 914 кінських сил й ця потужність передається на всі колеса через секвентальну коробку передач та унікальну систему повного приводу.

Вирізи на капоті дають змогу побачити турбокомпресори та унікальний надрукований на 3D-принтері впускний отвір, розроблений компанією Ford. Загалом, пікап натхнений вантажівкою, яку мав батько Кена Блока.

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Бажаючі придбати Hoonitruck повинні зареєструватися для участі в аукціоні Barrett Jackson's Scottsdale, штат Арізона, який відбудеться 18-26 січня. Учасники торгів також можуть робити ставки дистанційно. Аукціонний дім не надав очікуваної вартості автівки Hoonitruck. Враховуючи легендарний статус покійного Кена Блока та популярність цієї вантажівки, очевидно, ще ціна буде високою.