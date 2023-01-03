Гонщик та шоумен загинув в аварії із снігоходом.

Американський гонщик та шоумен Кен Блок помер у віці 55 років. Він загинув в аварії із снігоходом. Про це повідомила гоночна команда Hoonigan Racing Division.

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«З глибоким жалем ми можемо підтвердити, що Кен Блок загинув сьогодні в аварії на снігоході. Кен був першопрохідником та іконою. Нам буде неймовірно його не вистачати», - йдеться в повідомленні Hoonigan в соцмережі.

Кен Блок - один із засновників компанії з виробництва взуття для спорту та скейтбордингу DC Shoes. Він вирішив спробувати себе у гонках, коли йому було майже 40 років, почавши брати участь у ралі з командою Vermont SportsCar. У 2006 році Кен Блок підписав нову угоду про спонсорство DC Rally із Subaru. У 2010 році команда Monster World Rally оголосила Кена Блока своїм гонщиком для кількох етапів чемпіонату світу з ралі.