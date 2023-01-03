Гонщик и шоумен погиб в аварии со снегоходом.

Американский гонщик и шоумен Кен Блок скончался в возрасте 55 лет. Он погиб в аварии со снегоходом. Об этом сообщила гоночная команда Hoonigan Racing Division.

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«С глубоким сожалением мы можем подтвердить, что Кен Блок погиб сегодня в аварии на снегоходе. Кен был первопроходцем и иконой. Нам будет невероятно его не хватать», – говорится в сообщении Hoonigan в соцсети.

Кен Блок – один из основателей компании по производству обуви для спорта и скейтбординга DC Shoes. Он решил попробовать себя в гонках, когда ему было почти 40 лет, приняв участие в ралли с командой Vermont SportsCar. В 2006 году Кен Блок подписал новое соглашение о спонсорстве DC Rally из Subaru. В 2010 году команда Monster World Rally объявила Кена Блока своим гонщиком для нескольких этапов чемпионата мира по ралли.