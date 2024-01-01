Настоящий пикап Hoonitruck Кена Блока продадут на аукционе

Как сообщает Carscoops, Кен Блок пилотировал грузовик в Gymkhana 10 и Climbkhana 2. Теперь, два года спустя после смерти гонщика, машина будет продана на аукционе Barrett Jackson в Скоттсдейле.

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Большинство элементов пикапа были изготовлены на заказ, включая шасси, расширители крыльев, грузовое отделение и спойлер на двери багажника. Кроме того, этот Ford обут в специальную резину Fifteen52. Двигатель также является шедевром тюнинга.

Ранее Блок рассказывал, что на самом деле этот двигатель использовался во время разработки суперкара Ford GT. Он создает около 914 лошадиных сил и эта мощность передается на все колеса через секвентальную коробку передач и уникальную систему полного привода.

Вырезы на капоте позволяют увидеть турбокомпрессоры и уникальный напечатанный на 3D-принтере впускное отверстие, разработанный компанией Ford. В общем, пикап вдохновлен грузовиком, который имел отец Кена Блока.

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Желающие приобрести Hoonitruck должны зарегистрироваться для участия в аукционе Barrett Jackson's Scottsdale, штат Аризона, который состоится 18-26 января. Участники торгов также могут делать ставки дистанционно. Аукционный дом не предоставил ожидаемой стоимости автомобиля Hoonitruck. Учитывая легендарный статус покойного Кена Блока и популярность этого грузовика, очевидно, еще цена будет высокой.