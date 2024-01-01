В Украине усовершенствовали ЗРК Patriot: теперь он бронированный

На одном из отечественных предприятий уже "налажено производство уникального бронепанциря для мозгового центра ЗРК Patriot, управляющего системой противовоздушной обороны". Об этом говорится в сообщении Метинвеста, который ведет проект в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт".

Бронированная защита экипажа от осколочных поражений изготовлена из стали марки 30ХН2МА, отличающейся повышенными свойствами износостойкости, прочности, вязкости и сопротивления к механическим нагрузкам.

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Весь комплект панциря состоит из почти 200 элементов – пластин бронированной стали толщиной до 8 мм. Общий вес дополнительной защитной ливреи превышает 2,6 тонны.

По сообщению военных, дополнительная масса не повлияла на ходовые свойства колесной платформы. Шасси с надстройкой имеет те же характеристики скорости, проходимости, в том числе по бездорожью.

"За полтора месяца мы с нуля создали проект и по чертежам изготовили из украинской бронестали Метинвеста щит для экипажа ЗРК Patriot, который гарантирует защиту от осколочных поражений как защитникам, так и комплексу управления системой ПВО. Шеф-монтаж брони также осуществляли наши опытные инженеры", – сообщил руководитель направления стального производства, операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

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Над созданием бронированного панциря для ЗРК Patriot работала команда проектных инженеров, токарей, слесарей, механосборщиков и электрогазосварщиков. Это уже не первая разработка для защиты колесных и гусеничных машин различных производителей в соответствии с современными требованиями.

На предприятии уже наладили производство стальных экранов для основных отечественных танков Т-64 и Т-72, американских танков M1 Abrams и БМП Bradley, а также готовится интегрировать их на различные модификации Leopard 2.

В боевые подразделения Сил обороны завод уже отправил для защиты людей и техники более 300 комплектов защиты.

Фото: Метинвест