В преддверии зимней военной кампании на украинско-российском фронте Германия объявила о новом имущественном транше для Украины: в дополнительный пакет помощи ВСУ войдут мобильные системы ПВО, а также бронированная техника, инженерные и транспортные машины.

Речь в первую очередь идет о ракетно-зенитных комплексах Patriot, IRIS-T и Gepard. На них сделал акцент накануне 16-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины министр обороны ФРГ Борис Писториус, о чем 10 октября известил сайт Федерального министерства обороны.

Уточняется, что основой зимнего пакета являются дополнительные системы зенитно-ракетного комплекса Patriot и ракеты малой и средней дальности с инфракрасной головкой самонаведения «воздух-воздух» и «земля-воздух» IRIS-T. Этот пакет по стоимости достигает почти одного миллиарда евро.

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Упомянутое вооружение будет снято, как отмечается в упомянутом сообщении, и передано непосредственно из запасов Бундесвера. Там, кроме центра управления огнем и радиолокационного устройства, будет не менее восьми пусковых устройств и, вероятно, более 60 управляемых ракет.

Германия включила в пакет очередной помощи Украине ЗРК Patriot. Фото: Вundeswehr

«Благодаря этому новому «зимнему пакету» мы еще больше повышаем оперативную готовность украинских вооруженных сил в ближайшие месяцы», – сказал глава союзнического оборонного ведомства Борис Писториус.

Обучение работы на этих установках ПВО украинские военные пройдут в ближайшее время. Вооружение указанного перечня ВСУ получат уже в октябре.

Кроме того, до начала зимней кампании в Украину прибудут еще десять боевых танков Leopard 1 A5, три зенитных танка Gepard, 15 защищенных транспортных машин и почти 20 защищенных санитарных машин. Ожидается, что это произойдет в ближайшие недели.

Зенитный танк Gepard 1A2 Фото: wikipedia.org

Сейчас в процессе подготовки на передачу Украине много техники, редакция Авто24 насчитала в разделе "Военная поддержка Украины" на сайте Минобороны Германии 20 позиций с наименованием колесных, гусеничных боевых, транспортных и инженерных машин.