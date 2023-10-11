Напередодні зимової воєнної кампанії на україно-російському фронті Німеччина оголосила про новий майновий транш для України: в додатковий пакет допомоги ЗСУ увійдуть мобільні системи ППО, а також броньована техніка, інженерні і транспортні машини.

Мова в першу чергу йде про ракетно-зенітні комплекси Patriot, IRIS-T і Gepard. На них зробив наголос напередодні 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, про що з посиланням на його слова 10 жовтня сповістив сайт Федерального міністерства оборони.

Уточняється, що основою зимового пакета є додаткові системи зенітно-ракетний комплекс Patriot та ракети малої й середньої дальності з інфрачервоною головкою самонаведення «повітря-повітря» і «земля-повітря» IRIS-T. Цей пакет по вартості досягає майже одного мільярда євро.

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Згадане озброєння буде знято, як зазначається в згаданому повідомленні, буде передано безпосередньо із запасів Бундесверу. Там, окрім центру управління вогнем і радіолокаційного пристрою, буде щонайменше вісім інших пускових пристроїв і, ймовірно, понад 60 керованих ракет.

Німеччина включила в пакет чергової допомоги Україні ЗРК Patriot. Фото: Вundeswehr

«Завдяки цьому новому «зимовому пакету» ми ще більше підвищуємо оперативну готовність українських збройних сил у найближчі місяці», – сказав очільник союзницького оборонних відомств Борис Пісторіус.

Вишкіл роботи на цих установках ППО українські військові пройдуть найближчим часом. Озброєння зазначеного переліку ЗСУ отримають вже у жовтні.

Окрім цього, ще до початку зимової кампанії в Україну прибудуть ще десять основних бойових танків Leopard 1 A5, три зенітні танки Gepard, 15 захищених транспортних машин і майже 20 захищених санітарних машин. Очікується, що це станеться найближчими тижнями.

Зенітний танк Gepard 1A2. Фото: wikipedia.org

Загалом, нині у процесі підготовки на передачу техніки Україні багато техніки, редакція Авто24 нарахувала в розділі «Військова підтримка України» на сайті Міноборони Німеччини 20 позицій з найменуванням колісних, гусеничних бойових, транспортних та інженерних машин.