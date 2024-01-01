В Україні удосконали ЗРК Patriot: тепер він броньований

На одному з вітчизняних підприємств вже "налагоджено виробництво унікального бронепанцира для мозкового центру ЗРК Patriot, що управляє системою протиповітряної оборони". Про це йдеться в повідомленні Метінвесту, який веде проєкт в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт".

Броньований захист екіпажу від уламкових уражень виготовлено зі сталі марки 30ХН2МА, що відзначається підвищеними властивостями зносостійкості, міцності, в'язкості та опору до механічних навантажень.

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Весь комплект панцира складається з майже 200 елементів — пластин броньованої сталі завтовшки до 8 мм. Загальна вага додаткової захисної лівреї перевищує 2,6 тонни.

За повідомленням військових, додаткова маса не вплинула на ходові властивості колісної платформи. Шасі з надбудовою має ті ж характеристики швидкості, прохідності, в тому числі бездоріжжям.

"За півтора місяця ми з нуля створили проєкт і за кресленнями виготовили з української бронесталі Метінвесту щит для екіпажу ЗРК Patriot, який гарантує захист від уламкових уражень як оборонцям, так і комплексу керування системою ППО. Шеф-монтаж броні також здійснювали наші досвідчені інженери", — повідомив керівник напряму сталевого виробництва, операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

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Над створення броньованого панцира для ЗРК Patriot працювала команда проєктних інженерів, токарів, слюсарів, механозбірників та електрогазозварювальників. Це вже не перша розробка для захисту колісних та гусеничних машин різних виробників відповідно до сучасних вимог.

На підприємстві вже налагодили виробництво сталевих екранів для основних вітчизняних танків Т-64 та Т-72, американських танків M1 Abrams і БМП Bradley, а також готується інтегрувати їх на різні модифікації Leopard 2.

Наразі у бойові підрозділи завод вже відправив для захисту людей і техніки Сил оборони понад 300 комплектів захисту.

Фото: Метінвест