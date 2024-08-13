Українці відремонтували 14 англійських БТР з двигунами Rolls-Royce: в чому їх особливості

Британський гусеничний бронетранспортер FV432/434 Mark 2 спроможний перевозити в броньованому кузові до 12 осіб, з яких два члени екіпажу.

Закуплено 12 машин моделі FV432 і дві ремонтно-евакуаційні FV434. Про це йдеться на сайті БФ "Сталевий фронт".

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Ремонтна машина з цифровим індексом 434 має зрізаний дах у задній частині. Це дозволяє перевозити у відкритий вантажній кузовній платформі запасний двигун чи якісь інші агрегати, інструменти або якийсь об'ємний за розміром вантаж.

Ремонтно-евакуаційна версія (див. ілюстративне відео нижче) також має лебідку та кранову установку, що спроможна підіймати 2,5 – 3 т.

Версія Mark 2 вказує на багатопаливний 6,9-літровий двигун Rolls-Royce K6. Він має потужність 240 к.с. при 3700 обертах на хвилину, чого для 15-тонної гусеничної машини достатньо як для швидкого пересування по трасі, так і для тягових низів на бездоріжжі.

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Транспортер з броньованим захистом екіпажу та десанту від стрілецької зброї та уламків гранат, мін чи снарядів розвиває максимальна швидкість 52 км/год.

На одному баку пального БТР може проїхати до 480 км, хоча деякі джерела вказують на операційну дальність 580 км. Однак це все залежить від модифікації, маси озброєння з БК та стану дороги.

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"Ми знайшли ці БТР у Великій Британії, і протягом шести місяців доставляли їх в Україну. Хлопці давно просили броньовану гусеничну техніку, яка дозволяє їм рятувати життя на різних ділянках фронту", – розповів представник "Сталевого фронту" Олександр Водовіз.

Техніка армійцям сподобалася. Вона завдяки малим габаритам, особливо по висоті у 2,25 метра, гарно вписується в складки місцевості. Це робить її малопомітно.

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"Їхня всюдихідність набагато краща, ніж у колісної техніки. Тому вона рятує життя хлопців, які виконують зараз свої бойові завдання. Ми додатково і переобладнуємо внутрішньою системою навігації, зв'язку, щоб хлопцям було краще між собою співпрацювати на полі бою", – розказав боєць 3-ї штурмової бригади з позивним Ампер.