Під час робочого візиту до Польщі прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак озвучив небувалий до нинішнього часу пакет військової допомоги Україні, сума якого сягає 500 мільйонів фунтів стерлінгів.

У конвертації на українську національну валюту це буде понад 24,5 млрд грн. Окрім різного виду зброї, у т.ч. протиповітряної, боєприпасів, медикаментів та усілякого майна, в цей пакет увійде майже 400 транспортних одиниць. Це будуть бойові, інженерні, транспортні машини на гусеничному та колісному ходу.

Офіційне оголошення про такий транш сталося сьогодні, 23 квітня, про що повідомляє пресслужба очільника британського уряду на сайті відомства. Новину озвучено під час зустрічі у Варшаві з польським колегою Дональдом Туском та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте також Британські фермери віддають нашим військовим власні автомобілі

Броньована машина Husky для забезпечення високої мобільності особового складу та перевезення вантажів. Фото: Andrew Linnett / MOD

Постачальником буде Міністерство оборони Великої Британії, яке відвантажить найбільший в історії британський пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суші, морі та в повітрі.

Пакет допомоги Великої Британії включає:

160 захищених транспортних засобів Husky;

162 бронемашини;

78 всюдиходів;

60 човнів, у т.ч. офшорні рейдові катери, жорсткі рейдові катери та водолазні катери, а також морські гармати;

1600+ ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow;

4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

Читайте також Британські аналоги "шишиги" вирушили на фронт в якості пересувних СТО