Во время рабочего визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак озвучил небывалый до нынешнего времени пакет военной помощи Украине, сумма которого достигает 500 миллионов фунтов стерлингов.

В конвертации на украинскую национальную валюту это будет более 24,5 млрд грн. Кроме различного вида оружия, в т.ч. противовоздушной обороны, боеприпасов, медикаментов и всякого имущества, в этот пакет войдет почти 400 транспортных единиц. Это будут боевые, инженерные, транспортные машины на гусеничном и колесном ходу.

Официальное объявление о таком транше произошло сегодня, 23 апреля, о чем сообщает пресс-служба главы британского правительства на сайте ведомства. Новость озвучена во время встречи в Варшаве с польским коллегой Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Бронированная машина Husky для обеспечения высокой мобильности личного состава и перевозки грузов. Фото: Andrew Linnett / MOD

Поставщиком будет Министерство обороны Великобритании, которое отгрузит крупнейший в истории британский пакет оборудования, предназначенный для отпора российского вторжения на суше, море и в воздухе.

Пакет помощи Великобритании включает:

160 защищенных транспортных средств Husky;

162 бронемашины;

78 вездеходов;

60 лодок, в т.ч. оффшорные рейдовые катера, жесткие рейдовые катера и водолазные катера, а также морские пушки;

1600+ ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;

4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.

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