Во время рабочего визита в Польшу премьер-министр Великобритании Риши Сунак озвучил небывалый до нынешнего времени пакет военной помощи Украине, сумма которого достигает 500 миллионов фунтов стерлингов.
В конвертации на украинскую национальную валюту это будет более 24,5 млрд грн. Кроме различного вида оружия, в т.ч. противовоздушной обороны, боеприпасов, медикаментов и всякого имущества, в этот пакет войдет почти 400 транспортных единиц. Это будут боевые, инженерные, транспортные машины на гусеничном и колесном ходу.
Официальное объявление о таком транше произошло сегодня, 23 апреля, о чем сообщает пресс-служба главы британского правительства на сайте ведомства. Новость озвучена во время встречи в Варшаве с польским коллегой Дональдом Туском и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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Бронированная машина Husky для обеспечения высокой мобильности личного состава и перевозки грузов. Фото: Andrew Linnett / MOD
Поставщиком будет Министерство обороны Великобритании, которое отгрузит крупнейший в истории британский пакет оборудования, предназначенный для отпора российского вторжения на суше, море и в воздухе.
Пакет помощи Великобритании включает:
- 160 защищенных транспортных средств Husky;
- 162 бронемашины;
- 78 вездеходов;
- 60 лодок, в т.ч. оффшорные рейдовые катера, жесткие рейдовые катера и водолазные катера, а также морские пушки;
- 1600+ ударных и противовоздушных ракет, а также дополнительные ракеты большой дальности Storm Shadow;
- 4 миллиона боеприпасов к стрелковому оружию.
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