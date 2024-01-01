Renault прирівняла свої авто до колекційних Ferrari

Як повідомляє Autocar, для різних моделей будуть рекомендовані різні профільні сервіси. Наприклад, власники класичного Renault 5 будуть обслуговувати своє авто виключно у механіків, які особливо добре розбираються в обслуговуванні суперміні 1970-х років.

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Просуванням історичних моделей французського автовиробника займається підрозділ Renault The Originals. Передбачається, що спершу компанія сертифікує 8 сервісів у Франції. Згодом планується розширити мережу до 25 майстерень. Повідомляється, що це дозволить людям у всій Франції в радіусі 100 км знайти потрібного спеціаліста.

Згодом Renault планує здійснити глобальне розширення. Разом з новою послугою компанія також опублікувала в Інтернеті 50 безкоштовних оригінальних посібників з ремонту класичних моделей та серію практичних відео.

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Використання історичної спадщини дозволить Renault конкурувати з брендами з Китаю, а також отримати й фінансову вигоду, оскільки наразі компанія взяла курс на відродження ретро-моделей у новій електричній формі, як от Renault 4 та Renault 5.