Renault приравняла свои автомобили к классическим Ferrari

Как сообщает Autocar, для различных моделей будут рекомендованы различные профильные сервисы. Например, владельцы классического Renault 5 будут обслуживать свое авто исключительно у механиков, которые особенно хорошо разбираются в обслуживании супермини 1970-х годов.

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Продвижением исторических моделей французского автопроизводителя занимается подразделение Renault The Originals. Предполагается, что сначала компания сертифицирует 8 сервисов во Франции. Впоследствии планируется расширить сеть до 25 мастерских. Сообщается, что это позволит людям во всей Франции в радиусе 100 км найти нужного специалиста.

Впоследствии Renault планирует осуществить глобальное расширение. Вместе с новой услугой компания также опубликовала в Интернете 50 бесплатных оригинальных руководств по ремонту классических моделей и серию практических видео.

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Использование исторического наследия позволит Renault конкурировать с брендами из Китая, а также получить и финансовую выгоду, поскольку сейчас компания взяла курс на возрождение ретро-моделей в новой электрической форме, вроде Renault 4 и Renault 5.