Ferrari тестує cвій перший електромобіль взимку

Як повідомляє Carscoops, серійний електричний Ferrari, схоже, буде кросовером, схожим на хетчбек. Широкі крила тестового авто вказують на те, що електромобіль матиме широку колію з великими 23-дюймовими дисками попереду й 24-дюймовими позаду.

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Ще одна цікава деталь — «антена» у формі акулячого плавника, встановлена на даху. На прототипі вона час від часу блимає зеленим або червоним. Це може бути якийсь індикатор стану зарядки, але це лише припущення. Фотографи також помітили, що дверні ручки та вихлопні труби фальшиві, оскільки двері відкриваються кнопкою.

Тестовий автомобіль має порт комбінованої системи заряджання (CCS). Ferrari не розкриває подробиць про майбутню модель, але компанія співпрацює з постачальником акумуляторів SK On, і минулого літа вони відкрили нове спільне підприємство.

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Повідомляється, що завод буде виготовляти майбутні електромобілі компанії, а також моделі з гібридними двигунами та двигунами внутрішнього згоряння. Ferrari також згадала про нові електродвигуни, які будуть “здатні забезпечити характерний для Ferrari азарт від водіння”.