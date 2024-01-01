Льюїс Хемілтон працює над реінкарнацією Ferrari F40

Як повідомляє Motorsport.com, Хемілтон хоче долучитись до розробки гідного наступника культового суперкара Ferrari F40 – останньої моделі, яку особисто схвалив Енцо Феррарі перед його смертю в 1988 році.

Читайте також: Як пройшов перший етап Формули 1 сезону 2025 в Австралії: огляд

“Одна з речей, які я справді хочу зробити, це я хочу створити Ferrari. Я хочу створити F44. Базову версію F40 із ручним перемиканням передач. Ось над чим я збираюся працювати наступні кілька років”, – сказав Льюїс Хемілтон.

До слова, у свій перший офіційний день в новій команді, британський гонщик позував саме біля F40. Ще до переходу з Mercedes-AMG до Ferrari Хемілтон зібрав вражаючу колекцію моделей італійського автовиробника, зокрема, 599 GTO та LaFerrari, а також їхні версії в кузові кабріолет (Aperta).

Також цікаво: Ferrari винайшла двигун з овальним поршнем, який вже був у Honda

Однак, саме F40 в його колекції немає, тоді як його конкурент з McLaren Ландо Норріс володіє одним з 1311 екземплярів. Нещодавно він був розбитий в Монако, хоча самого Норріса не було за кермом. Звіти свідчать, що Ferrari справді розглядає можливість відродження F40.

У листопаді минулого року журнал Top Gear заявив, що він може приєднатися до ексклюзивної серії “Icona” разом із Monza SP1/SP2 і Daytona SP3. Ходять чутки, що автомобіль використає основу LaFerrari, а не F80, й що він відмовиться від гібридної установки на базі двигуна V12.

Читайте також: Ferrari тестує свій перший електромобіль взимку

Водночас дебют Льюїса Хемілтона в Ferrari поки вдається не найкращим чином. У першій гонці в Австралії він фінішував десятим та шостим на Гран Прі Китаю, проте був дискваліфікований через надмірний знос спеціальної фанерної пластини під болідом.