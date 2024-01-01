Як пройшов перший етап Формули 1 сезону 2025 в Австралії: огляд

За результатами суботньої кваліфікації стало очевидно, що команда McLaren зберегла лідируючий статус. Поул-позицію здобув Ландо Норріс, а поряд з ним стартував його напарник – Оскар Піастрі.

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Цікаво, що чинний чемпіон Макс Ферстаппен стартував лише третім, його напарник Ліам Лоусон отримав старт з піт-лейн через аварію під час кваліфікації, а пілоти Ferrari Шарль Леклер та Льюїс Хемілтон – лише з 7 та 8 стартової позиції відповідно.

В неділю в Мельбурні пройшла злива й на момент початку основної гонки траса Альберт-Парк була залита водою. Проте, пілоти стартували на проміжному типу гуми (Intermediate). Однак, ще на колі прогріву гуми гонщик Racing Bulls Ісак Хаджар втратив керування й розбив свій болід.

Одразу після старту гонки на першому колі розбився Джек Дуен з Alpine, а в момент, коли на трасі з’явився автомобіль безпеки – зійшов Карлос Сайнс з Williams. Після рестарту перегонів на 7 колі, трійка лідерів виглядала наступним чином – Норріс, Ферстаппен, Піастрі.

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Проте, вже на 17 колі Макс Ферстаппен помилився в одному з поворотів й пропустив австралійського гонщика McLaren вперед. Траса почала підсихати й на асфальті з’явилась чітка суха траекторія, але за прогнозом погоди очікувалось повернення дощу, тому стратегія команд відігравала вирішальну роль.

На 34 колі в аварію потрапив Фернандо Алонсо з Aston Martin. На трасі знову з’явився автомобіль безпеки й команди розпочали хвилю піт-стопів з переходом на сліки. Після зупинки команда McLaren впевнено тримала лідерство обома болідами, однак на 44 колі знову пішов дощ й почався справжній хаос.

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Ландо Норріс та Оскар Піастрі одночасно ледь не потрапили в аварії, і якщо британцю вдалось втримати болід, то Піастрі вилетів на газон й довго не міг повернутись на трасу. Ландо Норріс одразу отримав вказівку заїжджати в бокси, а Макс Ферстаппен очолив пелетон.

Однак, довго залишатись на сліках в дощ він не зміг й теж заїхав за проміжною гумою. У цей момент зійшли Ліам Лоусон з Red Bull та Габріель Бартолето з Kick Sauber, які не впорались з керуванням на вологій трасі.

Увесь цей час до 48 кола в лідерах гонки був Льюїс Хемілтон, який продовжував їхати на гумі Hard, але стан траси лише погіршувався, тому обидва пілоти Ferrari також виконали перехід на проміжну гуму.

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Останні 5 кіл гонки були досить напруженими й глядачі змогли побачити велику кількість обгонів. Фінальні результати наступні: Норріс, Ферстаппен, Рассел, Антонеллі, Албон, Стролл, Хюлькенберг, Леклер, Піастрі, Хемілтон.

Під час гонки дебютант Mercedes-AMG Андреа Кімі Антонеллі отримав штраф за небезпечний виїзд після піт-стопу, але команда подала апеляцію до стюардів і рішення анулювали. Наступна гонка Формули 1 відбудеться в Китаї вже 23 березня.