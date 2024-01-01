Ferrari вдруге винайшла двигун з овальним поршнем, який вже був у Honda

Історія довга: Honda в 70-ті та 80-ті експериментувала з подвійними овальними поршнями на NR 500 під час чемпіонату світу та представила цю технологію на дорогах у моделі NR 750.

Про складний шлях Honda згадала, але наголос зробила на новинці Ferrari редакція motorradonline.de. Якщо у минулому Інженери прагнули видавити з чотирьох циліндрів чотиритактного двигуна більший крутний момент, то зараз мова йде про V12.

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Тоді інженери Honda розробили V-подібний двигун із 4 овальними поршнями, що в основному були ідентичними 8 поршням звичайним. У цьому випадку кожна камера згоряння мала 2 свічки й 8 клапанів. Кожен поршень мав по 2 шатуни. Отож формально – чотири циліндри.

Це був трюк Honda, щоб обійти правила перегонів Чемпіонату світу 1978 року: по суті, V4 - це V8. Фото: Honda

Honda NR 750 у чемпіонаті світу з перегонів на витривалість у 1987 році була значно потужнішою за конкурентів на 160 к.с. при 15 500 об/хв, але двигун не прижився, і врешті-решт овальні поршні були заборонені FIM.

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У Ferrari повернулися до "давно забутого старого". Патент 2025 року демонструє абсолютно новий підхід до використання овальних поршнів. У патенті Ferrari поєднує добре відомі, старі та раніше невдалі технології у дуже цікаву суміш двигунів. Починаючи знизу, з колінчастого вала, це в основному те саме, що й у рядного шестициліндрового двигуна, а шатуни зміщені на 60 градусів.

Було випущено з овальними поршнями лише 300 одиниць Honda NR 750: 32-клапанний мотор й понині вважається технічним шедевром. Фото: Артуро Рівас

Ferrari перетворює R6 на V12 за допомогою шатунів вилки або, в цьому випадку, шатунів. Обидва в основному описують ніжку шатуна з двома окремими вушками шатуна. Перевага: 2 поршні й циліндри можуть бути встановлені без зміщення по поздовжній осі, тому вони точно один проти одного.

І в цьому випадку Ferrari використовує шатун з додатковими поворотними підшипниками для вторинного шатуна, що дозволяє отримати більш тупий кут крену циліндра, а по-друге, це може зменшити тиск поршня на стінку циліндра.

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Допоки незрозуміло, чи цей двигун у такій конкретній конфігурації коли-небудь піде в серійне виробництво. Сумнівно, що ми побачимо Ferrari з цим V12 на дорозі найближчим часом.

Якщо Ferrari створить такий двигун, він, ймовірно, використовуватиме лише конфігурацію колінчастого вала дворядного шестициліндра, який теоретично не потребує балансування маси в цій конструкції.

Винахід Ferrari був зареєстрований як V12, але чи збудеться щось із цього – ми не знаємо. Фото: Ferrari

Поки ж компанія Ferrari отримала патент на новий тип двигуна з шатунами та овальними поршнями. Це тепле нагадування про велику та екзотичну Honda NR 750. Тому що всі методи, які тут поєднує Ferrari, були або є старовинними у мотобудуванні.

Висновки ж робити рано, оскільки прожекти – то одне, а реальний продукт – зовсім інше.